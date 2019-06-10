معياد والعرادة .. اتفاق على ”جرعة” مرتقبة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر اعلامية مقربة من حكومة المرتزقة عن اتفاق بين مرتزقة العدوان في عدن ومأرب يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية .

واشارت المصادر الى أن رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك تحدث إلى عدد من الاعلاميين اليمنيين عزم حكومتة خلال الايام المقبلة على رفع أسعار المشتقات النفطية.

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وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في اطار ما تم الاتفاق عليه بين حافظ معياد وسلطان العرادة بغية توريد الزيادة الجديدة لبنك عدن فيما يحتفظ العرادة وباقي جماعته في حزب الاصلاح بالايرادات السابقة.

ومن شأن هذه الزيادة السعرية ان تفاقم من حجم المعاناة الاقتصادية لدى اغلب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي.

يشار إلى أن النفط عامل أساسي في الاقتصاد اليمني، ويمثل 70% من إيرادات البلاد، و30% من الناتج المحلي.