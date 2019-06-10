كتب: أحمد حامد دياب
قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الإصلاح الاقتصادي هدفه المواطن في نهاية الأمر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سينتهي خلال الستة أشهر المقبلة، ويهدف لعلاج الخلل المالي الموجود في مصر "التضخم وعجز الموازنة وسعر الصرف والدين العام".
وأوضح الفقي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان يهدف بنسبة 70% علاج الخلل الاقتصادي والذي يصب في النهاية بمصلحة المواطن.
وأشار...
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار صندوق النقد السابق: برنامج الإصلاح الاقتصادي ينتهي خلال 6 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.