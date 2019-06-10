مستشار صندوق النقد السابق: برنامج الإصلاح الاقتصادي ينتهي خلال 6 شهور

كتب: أحمد حامد دياب

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الإصلاح الاقتصادي هدفه المواطن في نهاية الأمر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سينتهي خلال الستة أشهر المقبلة، ويهدف لعلاج الخلل المالي الموجود في مصر "التضخم وعجز الموازنة وسعر الصرف والدين العام".

وأوضح الفقي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان يهدف بنسبة 70% علاج الخلل الاقتصادي والذي يصب في النهاية بمصلحة المواطن.

وأشار...