الحاصلات الزراعية: صادرات الرمان والفراولة تحقق 151 مليون دولار فى 8 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات الرمان والفراولة، ارتفعت خلال 8 أشهر، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019.
وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات الرومان بلغت 130.4 ألف طن، بقيمة 66 مليون دولار، تمثل 4% من قيمة وكمية الصادرات الزراعية خلال الفترة.
وأضاف المجلس، أن صادرات الفراولة الطازجة بلغت 37.3 ألف طن، بقيمة 85.1 مليون دولار، خلال نفس الفترة تمثل 1% من الكميات و5% من قيمة الصادرات.
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