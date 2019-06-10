شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 98.1 ألف عامل مؤقت وموسمى بالقطاع العام مقابل 64.2 ألف بـ"الخاص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العمالة المؤقتة والموسمية يصل لنحو 98.106 ألف عامل، فيما يبلغ عددهم 64.238 ألفا بالقطاع الخاص.

ووفقا للبيانات الإحصائية، التى أظهرتها نتائج النشرة السنوية لإحصاءات الأجور والتوظف لعام 2018، أحدث النشرات فى هذا الإطار الصادرة عن جهاز الإحصاء، بلغ عدد العمالة المؤقتة "منفردة" بالقطاع العام 95.867 ألف عامل، منهم 91.300 ذكور مقابل 4567 إناث.

فيما بلغ عدد العمالة الموسمية بهذا القطاع 2239 عامل، منهم 2059 ذكور مقابل 180 إناث، ليبلغ عدد تلك العمالة فى القطاع الخاص، 2575 عامل، منهم 2051 ذكور مقابل 524 إناث.

ووفقا للبيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز، بلغ عدد العمالة المؤقتة بالقطاع الخاص 62.263 ألف عامل، منهم 50.855 ألف عامل ذكور مقابل 11.408 إناث.

بالبرغم من أن إجمالى عدد العمالة الموسمية "ذكو وإناث" فى القطاع الخاص يزيد عن القطاع العام، والإناث فى العمالة المؤقتة بالقطاع الخاص أكثر من مثيلتها فى القطاع العام، إلا أن العدد الإجمالى للعمالة المؤقتة والموسمية يزيد فى القطاع العام عن الخاص، وذلك يرجع إلى الارتفاع الكبير فى عدد العمالة المؤقتة الذكور بالقطاع العام.

بلغ عدد العمالة المؤقتة الذكور فى القطاع العام 91.300 ألف عامل، مقابل 50.855 ألف عامل مؤقت بالقطاع الخاص، فيما بلغ عدد الإناث فى هذا النوع من العمالة 4567 عاملة فى القطاع العام، مقابل 11.408 ألف عاملة فى القطاع الخاص.

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وعلى مستوى العمالة الموسمية، بلغ عدد الذكور بها 2059 عامل فى القطاع العام، مقابل 2051 عامل بالقطاع الخاص، أما الإناث فى تلك العمالة بلغ عددهن 180 عاملة فى القطاع العام، مقابل 524 عاملة بالقطاع الخاص.

وعن العمالة الدائمة فى كلا من القطاعين العام والخاص، أوضحت البيانات الإحصائية، أن إجمالى عددهم بلغ فى القطاع الخاص 497.312 ألف عامل، منهم 389.914 ذكور و107.398 ألف إناث.

بينما بلغ عدد العمالة الدائمة فى القطاع العام 638.202 ألف عامل، "556.575 ألف ذكور، 81.627 ألف إناث".

وبالمقارنة وفقا للنوع للعمالة الدائمة بين القطاعين العام والخاص، أظهرت البيانات، انه بالرغم ارتفاع العدد الإجمالى لتلك العمالة فى القطاع العام عن الخاص، إلا أن عدد الإناث العاملات "بشكل دائم" فى القطاع الخاص يفوق عددهن فى القطاع العام.

بلغ عدد الإناث العاملات "بشكل دائم" فى القطاع الخاص 107.398 ألف عاملة، مقابل 81.627 ألف عاملة بشكل دائم بالقطاع العام، فيما بلغ عدد الذكور فى هذا النوع من العمالة، 389.914 ألف عامل فى القطاع الخاص، مقابل 556.575 ألف عامل بالقطاع العام.

يذكر أن إجمالى عدد العاملين/ الموظفين بالقطاعين العام والخاص "معاً"، بلغ نحو 1.298 مليون عامل وفقا لنتائج نشرة إحصاءات التوظف والأجور لعام 2018 الصادرة عن جهاز الإحصاء، منهم 736.308 ألف موظف بالقطاع العام، و562.160 ألف عامل بالقطاع الخاص.