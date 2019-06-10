شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي تسعى للفوز بعقود بمشروع روسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي عن تشغيل موانئ تعتزم روسيا إقامتها على الممر البحري في القطب الشمالي، لاختصار وقت الشحن بين الشرق والغرب.

واتفقت "موانئ دبي" هذا الأسبوع مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة الطاقة النووية الوطنية، أحد أكبر منتجي النيكل والبلاديوم في العالم، على مشروع مشترك باسم "قناة السويس الشمالية".

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ويأتي ذلك في إطاء السعي إلى الفوز بعقود متكاملة في برنامج الممر البحري الشمالي، الذي وضعته الحكومة الروسية على رأس أولوياتها، بحسب العربية نت.

يشار إلى أن مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي قامت باستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وتشغل "موانئ دبي العالمية" التي تديرها الحكومة الإماراتية، 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة بأكثر من 50 شركة ذات صلة في أكثر من 40 دولة.