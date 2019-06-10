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شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية جودة الحياة حتى عام 2031 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، بجلسته التي عقدت اليوم الأحد في إمارة أبوظبي، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية جودة الحياة حتى عام 2031.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات على "تويتر": "قررنا استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات حتى العام 2031 ولدينا 90 مشروعاً، ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة".
وأكد نائب رئيس الإمارات، اعتماد مجلس الوزراء "قانوناً اتحادياً بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثياً لحماية الإنسان من آثارها الجانبية".
واعتمد المجلس أيضاً "اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة".
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