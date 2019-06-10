شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "رأس الخيمة العقارية" يُنهي مهام الرئيس التنفيذي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "رأس الخيمة العقارية"، خلال جلسته المنعقده الأسبوع الماضي، إنهاء مهام الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع أبوظبي المالي، اليوم الأحد، بأن المجلس اتخذ بعض القرارات الاعتيادية التي لا تأثير لها على سعر السهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 24.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات إلى 45.8 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 58.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وفي المُقابل ارتفعت تكاليف البيع إلى 29.5 مليون درهم، مقابل 27.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018. وتراجعت المصاريف العامة والإدارية إلى 88.6 مليون درهم بالربع الأول، مُقابل 109.4 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.