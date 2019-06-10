شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سابتكو" تبدأ التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن استلامها إشعاراً بتاريخ الأول من يونيو الجاري، من شركة المواصلات العامة يفيد بأن هيئة تطوير الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض حيث سيكون خلال الربع الرابع من هذا العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه يصعب تحديد الأثر المالي حالياً حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد الأثر المالي والإعلان عنه في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المواصلات العامة، التابعة لسابتكو، قد استلمت إشعاراً من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض- بتاريخ 25 أكتوبر 2016- يوضح بداية التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض والذي سيكون خلال الربع الثاني من عام 2019.

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وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر من عام 2014 عن توقيع عقد مشروع توريد وتشغيل وصيانة الحافلات بالرياض ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض والذي تنفذه شركتها التابعة شركة المواصلات العامة والتي تملك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 4.3 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر في الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع تكاليف النشاط بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط، وارتفاع طفيف في مصاريف البيع والتوزيع. بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة لهيكلة قطاعات الشركة، فضلاً عن انخفاض دخل التمويل من العمليات الاستثمارية، وارتفاع مصاريف تمويل الأصول الرأسمالية.

وجاء ارتفاع الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 411 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 234.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.