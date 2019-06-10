شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" توقع اتفاقية أولية مع شركة ساسرف لإمدادها بغاز الهيدروجين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن توقيعها اتفاقية مع شركة مصفاة أرامكو السعودية - شل "ساسرف" لإمدادها بغاز الهيدروجين، وذلك بتاريخ يوم الخميس الموافق 30 مايو الماضي.

وقالت سبكيم، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، إن هذه الاتفاقية تأتي لتزويد ساسرف بغاز الهيدروجين اللازم لعمليات الإنتاج المستقبلية ابتداءً من الربع الثاني من عام 2020 ولمدة 20 سنة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية ابتداءً من عام 2020 أثر ايجابي على قوائم الشركة المالية، فيما تعد هذه الاتفاقية امتداداً لجهود "سبكيم" الرامية إلى استغلال كافة الموارد المتاحة من خلال الشراكات الفاعلة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات الشركة وتحسين العوائد.

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وفي هذا الإطار، أشار رئيس شركة سبكيم المهندس عبدالله السعدون، إلى أن هذه الاتفاقية هي نتيجة للتعاون المستمر بين الشركتين بعد توقيع اتفاقية التوريد الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2017.

وجدير بالذكر أن الصحراء للبتروكيماويات حققت صافي أرباح بلغ 114.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 151.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى الانخفاض في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة والذي تعوض جزئياً بالزيادة في كميات المبيعات خلال الربع الحالي. إضافة إلى ذلك فقد تأثرت الأرباح بالزيادة في بند إيرادات ومصروفات أخرى نتيجة مصاريف الاندماج المقترح والتي تتضمن مصاريف تخطيط تكامل الاندماج.