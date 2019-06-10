شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 9 حتى 13 يونيو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من سوليدرتي تكافل، أسمنت ينبع، مسك، سدافكو، أسمنت الجوف، مجموعة السريع، بالإضافة إلى صرف أرباح ولاء للتأمين، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من أسمنت السعودية، وقت للياقة، زهرة الواحة.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الأحد، وذلك للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة أسمنت ينبع، يوم الإثنين، وذلك لبحث الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة ولاء للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، بقيمة 44 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ ريالاً واحداً، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، يوم الإثنين، وذلك لبحث الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

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وتجتمع الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الثلاثاء، وذلك لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجوف، يوم الثلاثاء، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كذلك ستنظر الجمعية العمومية لمجموعة السريع، يوم الثلاثاء المُقبل، في الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

ويُستحق، يوم الأربعاء، توزيعات أرباح شركة الأسمنت السعودية، عن النصف الأول من العام 2019، بإجمالي 229.5 مليون ريال بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة وقت اللياقة، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الأول من العام 2019، بقيمة 21.052 مليون ريال، بواقع 0.4019 ريال للسهم، بما نسبته 4.02% من القيمة الإسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة زهرة الواحة للتجارة، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018، بقيمة 15 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10%.