شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قرارت أوبك.. توقعات بتراجع الإنتاج النفطي للإمارات لـ3.1 مليون برميل يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مصرف الإمارات المركزي أن يتراجع إنتاج الإمارات من النفط خلال العام الجاري إلى 3.1 مليون برميل يومياً مقارنة بمتوسط إنتاج 3.28 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع من 2018 .

وأرجع المركزي ذلك التوقع إلى التزام الإمارات قرارات منظمة أوبك وحلفائها بتخفيض الإنتاج.

وأشاد المصرف ببرنامج شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة مشيراً إلى أن البرنامج يساعد أدنوك على توطين 40% من إجمالي العقود الممنوحة والتي تقدر قيمتها بنحو 131 مليار دولار، بحسب صحيفة البيان.

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واعتمد المصرف في تقريره على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» وقاعدة بياناته وقاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قد صرح الأسبوع الماضي بأن "أوبك" وحلفائها المستقلين يتجهون نحو تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لما بعد يوني والجاري.

وأبرمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع يناير. وينتهي الاتفاق هذا الشهر.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة "أوبك+" في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن التحرك القادم.