شكرا لقرائتكم خبر عن 1.59 تريليون درهم الناتج الإجمالي المحلي الإماراتي المتوقع في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مصرف الإمارات المركزي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% للعام المقبل 2020 إلى 1.59 تريليون درهم، مقابل 1.52 تريليون درهم للعام الجاري، بزيادة قدرها 70 مليار درهم.

وأكد المصرف في تقرير إحصائي ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بالأسعار الجارية من 1.17 تريليون درهم للعام الجاري إلى 1.23 تريليون درهم للعام المقبل بزيادة 59 مليار درهم وبنمو 5%، بحسب صحيفة البيان.

ورجح المركزي ارتفاع ناتج القطاع النفطي إلى 366 مليار درهم مقابل 354 مليار درهم للعام الجاري بنمو 3.3% علماً بأن ناتج القطاع النفطي للعام الجاري سينخفض 39 مليار درهم عن 2018 بتراجع 9.9%.

يشار إلى أن وكالة موديز العالمية رججت في وقت سابق نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.9% وذلك في عام 2019.