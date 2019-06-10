شكرا لقرائتكم خبر عن 93 مليار درهم حجم إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي أن سكان دولة الإمارات ينفقون على السفر إلى الخارج العام الجاري نحو 93 مليار درهم بزيادة 3.3% مقارنة بعام 2018، بما يمثل 25.4% من إجمالي إنفاق سكان منطقة الشرق الأوسط على السفر.

وبحسب البيانات، يبلغ إجمالي إنفاق سكان منطقة الشرق الأوسط على السفر 365.7 مليار درهم عام 2018، بينما بلغ العام السابق له 360.6 مليار درهم.

وتوقع المجلس أن يصل إجمالي حجم استثمارات السياحة والسفر بدولة الإمارات العام الجاري إلى 29 مليار درهم بحصة تبلغ 16.2% من إجمالي الاستثمارات بقطاع السياحة بالشرق الأوسط والتي رجح أن تبلغ 178.8 مليار درهم، بحسب صحيفة الاتحاد.

ووفقا للبيانات، بلغ حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي 26.4 مليار درهم بحصة 16% من إجمالي الاستثمارات في الشرق الأوسط والتي بلغت 168.2 مليار درهم.