شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق السعودية والإمارات تعود للتداول اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ أسواق الأسهم في كل من السعودية والإمارات اليوم الأحد الموافق 9 من يونيو الجاري العودة للعمل وبدء التداول من جديد بعد اتقضاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي استمرت لمدة أسبوع كامل، وذلك بحسب بيانات رسمية.

وبنهاية جلسة الخميس قبل الماضي "أخر جلسات شهر رمضان ومايو 2019" عاد سوق الأسهم السعودية "تداول" للمكاسب، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.22% ليضيف 102.6 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8516.48 نقطة.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 2.82% أو ما يعادل 137.41 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية له في شهرين ونصف، ليغلق عند 5003.59 نقطة، كذلك ارتفع سوق دبي بنحو 0.79% أو ما يوازي 20.63 نقطة ليغلق مستقراً عند 2620.33 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو الماضي.