شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الأجانب يتجهون لشراء الأسهم الإماراتية منذ بداية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث أن صافي الاستثمار غير العربي والخليجي في سوقي دبي وأبوظبي، اتجه نحو الشراء بمحصلة 2.44 مليار درهم وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من أسهم الشركات المدرجة بالسوقين خلال 5 أشهر، نحو 17.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 14.9 مليار درهم.

وخلال تلك الفترة وصل صافي استثمار الخليجيين في السوقين نحو 350.6 مليون درهم، كمحصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب في السوقين نحو التسييل، مسجلين محصلة بيعية بقيمة 98.5 مليون درهم، بحسب صحيفة الخليج.

Advertisements

وسجل المستثمرون المواطنون أكبر محصلة بيعية في السوقين، بنحو 2.7 مليار درهم، نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 22.1 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 24.8 مليار درهم.

وعلى صعيد التداولات، بلغ إجمالي تداولات المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي نحو 45 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة على 21.2 مليار درهم في سوق دبي، و 23.8 مليار درهم في سوق أبوظبي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 3.58%، بالغا 2620.3 نقطة، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 5003.6 نقطة.