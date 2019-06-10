شكرا لقرائتكم خبر عن شييج مديراً عاماً لـ «دبل تري» رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فندق وريزدنسز «دبل تري» من هيلتون كورنيش رأس الخيمة عن تعيين سيباستيان شييج في منصب المدير العام. وقد كان شييج تقلّد مؤخراً منصب المدير التجاري لفندق «دبل تري» من هيلتون دبي، الخليج التجاري خلال وقت سابق.

وقال نادر حليم، مدير عام المجموعة: «نحن نوّد تهنئة سيباستيان على منصبه الجديد ونتمنى له تحقيق المزيد من النجاح».

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