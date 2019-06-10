نمو قياسي لناتج شركات القطاع الخاص في الدولة خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.6 نقطة في شهر إبريل/ نيسان إلى 59.4 نقطة في شهر مايو/ أيار، حيث تُعد هذه ثالث زيادة شهرية على التوالي في المؤشر، وتشير القراءة الأخيرة إلى تحسن كبير في ظروف العمل هو الأكبر منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

تم تسجيل ارتفاع قياسي في النشاط التجاري في شهر مايو/ أيار حيث تسارع معدل التوسع بشكل حاد عن الشهر السابق. وأفادت التقارير بأن قوة الطلب من السوق ونشاط التسويق والبدء بمشروعات جديدة، كلها عوامل ساهمت في الزيادة الأخيرة. وتتوقع الشركات بشكل كبير أن يستمر النمو خلال العام المقبل، مع تراجع تفاؤل الشركات بشكل طفيف فقط عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق.

كما تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ، وكان بوتيرة قياسية، إضافة إلى تحسن معدل الطلب الأساسي، وأشارت الشركات إلى أن تخفيض الأسعار ساعدها في تأمين طلبات جديدة، وفي الوقت نفسه، ازدادت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة التي تقترب مدتها من عشر سنوات، مع الإشارة إلى ورود أعمال جديدة من السعودية وسلطنة عمان.

انعكست خصومات الأسعار المذكورة أعلاه في شكل انخفاضٍ في أسعار المنتجات للشهر الثامن على التوالي، حيث تمكنت الشركات من خفض أسعارها بسبب ضعف تضخم التكاليف، ولم يرتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلا بشكل هامشي في شهر مايو، وبوتيرة هي الأبطأ في عشرة أشهر.

وأدت زيادة معدل الطلبات الجديدة إلى زيادة النشاط الشرائي الذي ارتفع إلى وتيرة قياسية، وشجعت التوقعات الإيجابية في ما يتعلق بأعباء العمل المستقبلية على مراكمة المخزون في منتصف الربع الثاني، حيث ارتفع مخزون المشتريات إلى أقصى حد منذ شهر مارس/ آذار 2018.

على الرغم من زيادة الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال بمعدلات كبيرة في شهر مايو، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط أبدت مرة أخرى تردداً في تعيين موظفين إضافيين، حيث لم يتغير معدل التوظيف على نطاق واسع خلال الشهر، مع إشارة جميع الشركات المشاركة تقريباً، إلى ثبات مستويات التوظيف لديها.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات، قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «في حين يشير ارتفاع مؤشر PMI الرئيسي إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، فإن البيئة لا تزال تشكل تحدياً للشركات، فقد كان الارتفاع القوي في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة الشهر الماضي ناتجاً عن استمرار تخفيض الأسعار من جانب الشركات، وكذلك زيادة نمو طلبات التصدير، علاوة على ذلك، عندما كان مؤشر PMI الرئيسي في مستوى مماثل (في شهر أكتوبر 2014 وشهر يناير 2015) أظهرت الدراسة نمواً قوياً في وظائف القطاع الخاص، ولكن الوضع ليس كذلك هذه المرة، حيث سجل مؤشر التوظيف في شهر مايو 2019 قراءةً أعلى بشكل طفيف فقط من مستوى»عدم التغير«، وشهدت الأجور ركوداً كذلك، وبالتالي فإن الارتفاع الحاد في حجم النشاط التجاري لم يُفِد الأسر بعد».