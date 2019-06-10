«فوكاس إيكونوميكس»: 2.6% نمو الناتج المحلي للإمارات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



توقع تقرير حديث من مجموعة الأبحاث العالمية «فوكاس إيكونوميكس» تحسن مستوى النمو الاقتصادي للإمارات في الأشهر المتبقية من العام الجاري، بفضل برامج المحفزات التي اعتمدتها حكومة الدولة وتركز في معظمها على الاستثمار في البنية التحتية وتحضيرات استضافة «إكسبو 2020»، وبدعم من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال التقرير إن عوامل عدة تؤثر في توقعات النمو في المرحلة المقبلة، منها التطورات في إنتاج النفط، وقرارات دول «أوبك بلاس»على هذا المستوى، إضافة إلى النمو الاقتصادي العالمي والتطورات على مستوى قطاع العقارات. وتتوقع المجموعة أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 2.6% في العام الجاري، وأن يرتفع إلى 3.1% في 2020.

وقال التقرير إن المؤشرات بدأت بالفعل تعكس التحسن في الأداء والنمو الاقتصادي للإمارات في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل الربع الأول، الأمر الذي يعد ناتجاً بدرجة كبيرة عن برامج المحفزات التي جرى الإعلان عنها والبدء بتطبيقها. لكنه لفت إلى أن خفض إنتاج الدولة من النفط منذ يناير/‏ كانون الثاني مازال يمثل عبئاً على النمو، وأشار إلى أن التوتر والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جانبها تؤثر في أسعار النفط العالمية، وتضغط تجاه ارتفاعها في المرحلة المقبلة، ما قد يعني المزيد من خفض الإنتاج لما بعد الشهر الجاري ما يمكن أن ينعكس على النمو في المرحلة المقبلة.