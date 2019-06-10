انكماش الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الثلث الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت تداعيات ضريبة»القيمة المضافة» في الدولة بالانحسار تدريجياً مع انتهاء الثلث الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً على أساس شهري في إبريل الفائت عند 0.17% مقارنة مع الشهر الذي سبقه بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وفقاً للبيانات الصادرة عن»الهيئة»؛ سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر إبريل الماضي»انكماشاً»على أساس سنوي بمقدار 2.09%، متأثراً بانخفاض أسعار كل من الملابس والأحذية بنسبة 4.99% وخدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.81%، و السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.93% وخدمات النقل 2.19%.

ويعد إبريل الماضي، أول شهر في الثلث الأول الفائت الذي يسجل فيه مستوى التضخم «ارتفاعاً» إيجابياً على أساس شهري بمقدار 0.17% بعد أن انخفض في يناير الماضي بنسبة 0.12% وتوسع بالانخفاض 0.3% و تعمق إلى 0.59%.

في حين انخفض التضخم على أساس سنوي في إبريل الفائت إلى 2.09% بعد أن سجل انخفاضاً أيضاً بنسبة 2.18% في مارس الفائت، وانخفض 2.53% في الشهر الذي سبقه، وانخفض بنسبة 2.39% خلال يناير الماضي.

وتراجعت أسعار الملابس والأحذية في إبريل الماضي بنسبة 7.51% لشهر إبريل الماضي تمثل 109.26 نقطة مقارنة مع 118.14 نقطة في مارس الماضي، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة 2.03% تمثل 116.63 نقطة مقارنة مع 119.04 في مارس الماضي، بالإضافة لأسعار الأغذية والمشروبات 0.35% تمثل 105.21 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه عند 105.58 نقطة، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.19% تمثل 105.19 نقطة مقارنة مع 105.39 نقطة في مارس الفائت، وخدمات الاتصالات 0.11% تمثل 101.71 نقطة مقارنة مع 101.82 نقطة، وأخيراً الخدمات الصحية 0.01% تمثل 105.93 نقطة مقارنة مع 105.95 نقطة لشهر مارس من العام الجاري 2019.

فيما ارتفعت أسعار كل من خدمات الترويح والثقافة بنسبة 6.03% تمثل 112.66 نقطة مقارنة مع 106.25 نقطة في مارس الفائت، وخدمات النقل بنسبة 3.07% تمثل 109.55 نقطة مقارنة مع 106.29 نقطة، وأسعار المطاعم والفنادق 1.08% تمثل 118.08 نقطة مقارنة مع 116.88 نقطة، وأسعار التجهيزات والمعدات المنزلية0.34% تمثل 110.88 نقطة مقارنة مع 110.51 نقطة، بينما حافظت أسعار كل من التبغ وخدمات التعليم على نفس مستوياتها في إبريل الماضي.

وسجل التضخم نطاقاً سالبة في أبوظبي لشهر إبريل الماضي على أساس شهري بنسبة 0.25%، فيما ارتفع في كل من إمارة دبي 0.47% و الشارقة 0.35% و عجمان 0.77% وأم القيوين 0.77% ورأس الخيمة 0.86% والفجيرة 0.48%.