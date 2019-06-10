سلسلة مؤتمرات وزارية إقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر 2019

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تم الإعلان عن انطلاق سلسلة من «المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر» في خمس مناطق رئيسية حول العالم.

يأتي تنظيم هذه المبادرة النوعية بعد النجاح الكبير الذي حققته «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي يتم تنظيمها سنوياً منذ العام 2014، وكاستجابة مباشرة لمطالب الدول المشاركة والشركاء لجعل حلول الاقتصاد الأخضر أقرب إلى السياقات الإقليمية، وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق توسيع وتكرار الممارسات الناجحة على المستوى الإقليمي.

وستعمل هذه المؤتمرات رفيعة المستوى على نشر وتعزيز حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة والقائمة على الأدلة بما يلبي احتياجات الدول فيما يتعلق بمساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وستجمع «المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر 2019»، التي يتم تنظيمها من قبل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وبالشراكة مع عدد من الجهات المعنية الرئيسية الأخرى، تحت مظلتها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وممثلي المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجموعة من كبرى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الفاعلة على مستوى العالم، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لكل منطقة من المناطق الخمس.

وسيتم عقد هذه المؤتمرات المهمة لدول آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة التايلاندية بانكوك، ولدول القارة الإفريقية في العاصمة المصرية القاهرة، وفي فورتاليزا البرازيلية ممثلة عن دول القارتين الأمريكيتين، كما سيقام المؤتمر لدول منطقة الشرق الأوسط في العاصمة البحرينية المنامة، ولدول أوروبا ورابطة الدول المستقلة في طشقند، عاصمة أوزبكستان.

وتأتي المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر كامتداد للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف تعزيز الوعي الإقليمي بالاقتصاد الأخضر وممارساته.

وستركز هذه المؤتمرات على ثلاثة مواضيع رئيسية هي: تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر، وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.