مطار دبي الدولي يتفوق على كبرى مراكز الشحن في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



سجل مطار دبي الدولي، أكبر نسبة نمو في حركة الشحن الجوي خلال مارس/‏آذار 2019، بين أكبر 15 مطاراً من حيث حجم الشحن الجوي على مستوى العالم، وذلك وفق بيانات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، والتي أشارت إلى أن المطار، تفوق على كبرى مراكز الشحن في العالم من حيث النمو.

وشهد مطار دبي الدولي 233.3 ألف طن من الشحنات الجوية خلال مارس/‏آذار الماضي، بنمو 5.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وتعد هذه النسبة الأعلى بين أكبر 15 مطاراً من حيث تصنيف الشحن الجوي.

وجاء المطار في المركز السادس على مستوى العالم من حيث أكبر المطارات بحجم الشحن الجوي في الشهر ذاته، بينما جاء مطار هونج كونج في المركز الأول عالمياً بحجم شحن جوي بلغ 422 ألف طن، ثم جاء مطار ممفيس الأمريكي في المركز الثاني ب 385.2 ألف طن، ثم مطار شنغهاي في المركز الثالث ب 308.54 ألف طن.

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، سجّلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي ما إجماله 641.2 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 وذلك بارتفاع نسبته 4.1%.

وبحسب بيانات «آيكاو»، تراجع حجم الشحن الجوي في 9 مطارات من أصل 15 مطاراً خلال شهر مارس/‏آذار 2019، وجاء التراجع الأكبر في مطار طوكيو بنسبة 10.3% ثم مطار تايبيه 5.7%.

ويستمر مطار دبي الدولي شهرياً في تعزيز مكانته بين مراكز الشحن الجوي على مستوى العالم، في ظل وجود عدد كبير من شركات الشحن الدولية التي تستعمل المطار كمحطة إقليمية لها لنقل شحناتها بين الشرق والغرب.

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