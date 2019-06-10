«بروفورمنس إتش كيو» موزعاً لثلاث شركات عالمية

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تستعد «بروفورمنس إتش كيو للسيارات»، الإضافة الأحدث لأعضاء «مجموعة الفهيم»، لرفد السوق الإماراتية بنخبة العلامات التجارية العالمية في عالم تعديل السيارات، عقب اختيارها لتكون الموزع المعتمد لثلاثة شركات عالمية هي مجموعة «تي.إم.جي» (TMG) الرائدة في مجال المركبات ذات المحركات الآلية؛ و«ميترا» (Metra) المختصة في مجال الإلكترونيات المبتكرة؛ و«جيبسون» (Gibson) المعنية بتطوير أنظمة العوادم عالية الأداء.

وقال محمد المومني، مدير عام «بروفورمنس اتش كيو للسيارات»: «باتت القيادة على الطرقات الوعرة إحدى الرياضات الترفيهية الأكثر شعبية في دولة الإمارات، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على المنتجات الديناميكية والعلامات التجارية الرائدة والإكسسوارات العصرية نمواً لافتاً. ويمكننا القول بأنّنا دخلنا عالم تعديلات السيارات بثقة لتلبية احتياجات العملاء عبر تقديم خبرة غير مسبوقة في مجال الطرقات الوعرة، مدفوعين بريادتنا ضمن سوق السيارات الإقليمي على مدى عقود طويلة من خلال شركاتنا الشقيقة».

ومدعومةً بسجل مجموعة الفهيم الحافل بالتميز والريادة على مدى 60 عاماً ضمن قطاع السيارات، تحظى «بروفورمنس اتش كيو للسيارات» بسمعة مرموقة بالنظر إلى معرفتها المعمقة في مجال تعديل السيارات المخصصة للقيادة على الطرقات الوعرة، لا سيّما بالنسبة للسائقين الباحثين عن مغامرات شائقة بين الكثبان الرملية.

وتعتزم «بروفورمنس اتش كيو للسيارات» الكشف عن النسخة المعدّلة من سيارة جيب «رانجلر جيهكي إس.آر.تي» (Jeep Wrangler JK SRT) للمرة الأولى إقليمياً، والتي تم تعديلها خصيصاً باستخدام قطع أصلية من «موبار» (Mopar).

وتعتبر النسخة الخاصة من سيارة الجيب الوحيدة في العالم التي تخضع لتعديل شامل وتحويل كلي دون إحداث أي تغيير أو إجراء أي عملية لحام على الإطار أو الهيكل. واشتملت التعديلات المتوائمة مع متطلبات العميل، والتي تمتثل لكافة المتطلبات الفنية والتقنية المحددة من قبل إدارة المرور والترخيص في أبوظبي، كافة وحدات أنظمة النقل في السيارة، بما فيها المحرك وناقل الحركة وعلبة التحويل والنظم التفاضلية.

وبالمقابل، تعتبر النسخة المعدّلة من «رانجلر جيه.كي إس.آر.تي» أول سيارة للقيادة على الطرقات الوعرة يتم تحديثها باستخدام ناقل حركة يدوي قوي كخيار، ما يعزز قدرة السيارة على الوصول إلى 480 حصاناً و375 حصاناً على عجلة القيادة.