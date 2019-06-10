«بي إم دبليو» تطق شاشة عرض منحنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستعد مجموعة «BMW» لتقديم الجيل الجديد من شاشات العرض الرقمية كلياً في طراز «BMW iNEXT»، والتي من المقرر أن تحتل موقعاً مهماً لدى «BMW»؛ باعتبارها أحدث الإنتاجات المتقدمة تكنولوجياً، عند طرحها في الأسواق عام 2021. ويتميز طراز «BMW iNEXT» بشاشة عرض منحنية، تدمج مساحات عرض البيانات وعناصر التحكم.

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