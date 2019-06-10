«إمباور» تبدأ حملتها الصيفية لترشيد استهلاك الطاقة

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ضمن جهودها الداعمة لتبني ممارسات الاستدامة، وتقديم خدمة تبريد المناطق ضمن مواصفات عالمية صديقة للبيئة، أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إطلاق حملتها الصيفية تحت شعار «C and savemore°24Switch to»،

والتي بدأت في يونيو الجاري، وتستمر حتى نهاية فصل الصيف.

وتشجع الحملة المتعاملين على الحد من استهلاك طاقة تبريد المناطق خلال فترة الصيف، من خلال ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة، مما سيحقق تكلفة أقل لفواتيرهم، والمحافظة على البيئة، وتوفير الطاقة، وحماية الموارد، نحو عالم أخضر.

وأوضحت «إمباور»، أن ضبط درجة حرارة أجهزة المكيفات «الثرموستات» عند «24 درجة» مئوية؛ يعد درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، والذي يسهم بدوره في تخفيف الضغط على شبكة تبريد المناطق، وخفض فاتورة الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف كل شرائح المتعاملين، في المنشآت السكنية والتجارية، والتي تغطيها خدمات «إمباور»، حيث يزيد عددها على 100 ألف متعامل. كما تحرص الشركة على إطلاق حملات الاستهلاك باستمرار؛ وذلك لنشر الوعي وتعزيز مشاركة المتعاملين.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»، إن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة، يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، مضيفاً أن إمباور تسعى دائماً للمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتبني حلول الاستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.