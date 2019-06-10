شكرا لقرائتكم خبر عن 35.6 مليون درهم تصعد بـ «داماك» 9.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.17% عند مستوى 2650.95 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والتأمين والاستثمار والسلع والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات.
شهد السوق تداول 213.23 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 188.37 مليون درهم، نفذت من خلال 2813 صفقة، وجرى تداول أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 3 شركات.
وتصدر سهم «داماك» التداولات بقيمة 35.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 9.3% مغلقاً عند 0.94 درهم، تلاه سهم «سلامة للتأمين» بسيولة بقيمة 35.34 مليون درهم، وزاد بالحد الأعلى المسموح به 14.99% مغلقاً عند 0.606 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 21.4 مليون درهم، وصعد بنسبة 0.67% إلى 4.5 درهم.
وسجل سهم «سلامة» الارتفاع الأكثر، تلاه سهم «دار التكافل» الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 10.21% إلى 0.583 درهم، ثم سهم «داماك» بالمركز الثالث من حيث الترتيب.
وفي المقابل، سجل سهم «إعمار مولز» التراجع الأكثر بنسبة 3.09% مغلقاً عند 1.88 درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير» بنزوله بنسبة 2.04% وأغلق عند 3.84 درهم، ثم سهم «المدينة للتمويل» وانخفض بنسبة 0.9% وأغلق عند 0.22 درهم.
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