«وول ستريت» تبحث عن مهدئات تدعم صمودها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعد الانتعاش الوهمي الخاطف الذي تلا تقرير الوظائف يوم الجمعة، لا بد أن تترك ارتدادات التقرير آثارها في أداء «وول ستريت» هذا الأسبوع وسط شعور عام بالقلق تغذيه مخاوف النزاعات التجارية والرسوم الجمركية من جهة، ومخاوف ضعف الأداء الاقتصادي وتهديدات الركود من جهة ثانية، مع التركيز على التفاوت بين تأثير العاملين المذكورين.

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كشف التقرير عن تراجع غير متوقع في عدد الوظائف التي ولدها الاقتصاد الأمريكي خلال شهر مايو/ أيار، للمرة الثانية بعد تقرير وظائف مارس/ آذار، ما يثير حفيظة المستثمرين من استمرار مظاهر الوهن على الاقتصاد الأمريكي وهو ما سوف تكشف عنه بيانات هذا الأسبوع التي تشمل تقارير مؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم.

ويعزز هبوط الوظائف المخاوف المرتبطة بالنزاعات التجارية في حال ظهر التأثير في قطاعات الاقتصاد الأخرى، إضافة إلى القطاع الصناعي، وهو ما يحظى بمتابعة خاصة من قوى السوق التي تراهن على سرعة تحرك مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة الذي ربما يتم في يوليو/ تموز المقبل.

وقال مايكل آرون كبير محللي الأسواق في شركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»:«أعتقد أن قلق المستثمرين منصب على التجارة والتعرفة الجمركية بشكل خاص. وهذان العاملان سوف يتحكمان بمعنويات المستثمرين خلال هذه الفترة. إلا أن الشعور بالاطمئنان جاء من تجاوب البنوك المركزية السريع، وربما يطول أمد الدورة الحالية لكن طوله ينطوي على تراكم المشكلات الرئيسية الحالية».

ويتابع المستثمرون تطورات القضايا التجارية على جبهة الصين وجبهة المكسيك خاصة بعد إعلان ترامب مساء الجمعة عن تأجيل فرض الرسوم على المكسيك بعد التوصل إلى اتفاقية بشأن الهجرة.

لكن قوى السوق حولت تركيزها من القضايا المتعلقة بالتجارة إلى الخطوات التي قد تصدر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي يتابع البيانات الاقتصادية ويتحدث عن تحرك في الوقت المناسب للحيلولة دون تعرض الاقتصاد للركود. إلا أن المحللين يعتقدون أن الأدوات التي بيد المجلس لم تعد كافية لمواجهة الركود الذي قد يكون على شكل نوبات قطاعية مفاجئة.

وكانت مؤشرات الأسهم قد شهدت موجة أداء استثنائي يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف مدفوعة بزخم الرهان على سرعة تحرك المجلس لخفض أسعار الفائدة، وسط استمرار تراجع العائد على سندات الخزانة الذي شكل أهم بواعث القلق حيال الركود المتوقع.

لكن المحللين الاستراتيجيين يبثون روح التفاؤل بالزعم بأن الرئيس ترامب لن يترك قضايا التجارة في تفاعل سلبي حتى تخرج عن السيطرة وتتسبب في انهيار الأسهم خاصة أنه يعتقد أن نشاط أسواق الأسهم يعد نجاحاً لسياسته.

ويخشى هؤلاء من أن يسفر تطبيق المرحلة الثالثة من الرسوم الجمركية على السلع الصينية وفرض رسوم بنسبة 5% على السلع المكسيكية، عن انكماش قوي في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما حذر منه بنك «جيه بي مورجان»، ولذلك سيجد الرئيس ترامب نفسه مضطراً هو ومجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحرك لدرء مخاطر هذا الانكماش من خلال سرعة التوصل إلى اتفاقيات تجارة مع الصين وغيرها بما يكفل إنعاش أرباح الشركات.

ولن تغيب أعين المستثمرين خلال الأسبوع الحالي عن بيانات الاقتصاد الصيني التي تشمل تقرير الميزان التجاري وتقرير الصادرات والواردات وتقرير الناتج الإجمالي للربع الأول وتقرير الحساب الجاري واحتياطيات البنك المركزي من القطع الأجنبية.

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري