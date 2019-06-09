وزارة المالية تنفي إصدار بيان عن زيادة أسعار الوقود

كتب - عبدالقادر رمضان:
قال هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، إن الوزارة لم تصدر أي بيانات عن زيادة أسعار الوقود.
وأضاف نصار، في تصريحات لـ مصراوي، أن البيان المنسوب للوزارة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيح ولم يصدر عن وزارة المالية، وأن الصفحة لا تتبع وزارة المالية.
وأشار إلى أن الوزارة أبلغت إدارة "فيسبوك" عن الصفحة المزورة وتم إغلاقها بالفعل.
وكانت صفحة تحمل اسم "أخبار وزارة المالية"، نشرت ما وصفته بأنه بيان عن زيادة أسعار الوقود اعتبارًا من 14 يونيو، وهو ما نفاه المستشار الإعلامي لوزارة...
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