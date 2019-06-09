شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إنطلاق القمة الإفريقية للإبتكار فى أديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد القمة الرقمية الأفريقية للابتكار 2019 فى الفترة من 10 إلى 11 يونيو فى أديس أبابا، إثيوبيا، تحت شعار "تسريع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية" وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف القمة السابعة عشر هذا العام إلى العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز نقاط الضعف ودفع عجلة التحول الرقمى من خلال مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الركائز الأساسية للنطاق العريض والخدمة الشاملة وجودة الخدمة والأمن والمستقبل الرقمى.

كما ستقوم بتقييم أفضل الممارسات والرؤى المستقبلية والحلول العملية فى هذه المجالات، مع تحديد مجالات التعاون الإقليمى التى ستدعم هذه الضرورات الوطنية الهامة.