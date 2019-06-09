"اميريكان ايرلاينز" تلغي رحلات بوينغ 737 ماكس حتى 3 سبتمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة بوينغ 737 ماكس

ألغت شركة "أميريكان ايرلاينز" كتدبير وقائي حتى 3 أيلول/سبتمبر كل رحلاتها المقررة على طائرات بوينغ 737 ماكس بعد حظر استخدام هذا الطراز في العالم اثر حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وجاء في بيان أن شركة الطيران التي كانت ألغت رحلاتها حتى 19 آب/أغسطس، ترى أن بوينغ 737 ماكس التي حظر استخدامها في العالم بعد حادثين بفارق بضعة أشهر، "سيسمح لها مجددا بالتحليق قريبا" من قبل هيئة الطيران المدني الأميركي.

وأضاف البيان أن "أميريكان ايرلاينز" تملك 14 طائرة من هذا الطراز وستلغي يوميا 115 رحلة حتى 3 أيلول/سبتمبر.

وتابعت الشركة أن التمديد تقرر للسماح لزبائنها وطواقمها بالتنسيق بشكل أفضل.

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وسلط حادثا "لايون اير" في اندونيسيا نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018 و"اثيوبيان إيرلاينز" في آذار/مارس الضوء على "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرة 737 ماكس.

وتعمل بوينغ على إصلاح برمجيات نظام الطيران وتأمل في موافقة سريعة من الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة والعالم.

وأثارت معالجة الملف ومعلومات عن العلاقة الوثيقة بين هيئة الطيران المدني الأميركية وشركة بوينغ لوضع هذا الطراز في الأسواق، أزمة ثقة لدى الناس والطيارين وقسم من الهيئات العالمية لتنظيم الطيران المدني.