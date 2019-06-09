بنك ستاندرد تشارترد يشيد بتحسن الاقتصاد المصرى و ارتفاع النمو لـ5%

كتب أحمد يعقوب

اشاد بنك ستاندرد تشارترد ، بتحسن الاقتصاد المصرى ،لافتا فى تقرير له انه من شأن اجراءات الاصلاح النقدي والمالي القوية، الى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي).

وقال تقرير البنك اننا نعتقد أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في دعم مصر ببرنامج آخر، وهو ما يعد أمرا إيجابياً، علاوة على تحسن اساسيات السوق يدعم لدينا زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في مصر، وسط توقعات بتقلبات الأسواق

وقال التقرير انه استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق...