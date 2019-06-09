"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم بعد توقفها عدة أيام

القاهرة- (د ب أ):

استأنفت شركة مصر للطيران، مساء الأحد، رحلاتها الجوية بين مطاري القاهرة والخرطوم بعد توقفها عدة أيام رغم الإضراب الذي فرضته عدة قوى سودانية ومن بينها مطار الخرطوم.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: "غادرت رحلة مصر للطيران رقم 855 متوجهة إلى السودان متأخرة ساعتين و25 دقيقة عن موعدها الأصلى ومن المقرر عودة الطائرة وهى من طراز بوينج 737 مساء اليوم برحلة رقم 856 من الخرطوم".

وكانت "مصر للطيران"، قد ألغت رحلاتها الجوية بين مطاري القاهرة والخرطوم طوال الأيام الماضية بسبب التطورات الأخيرة فى السودان بينما واصلت بعض شركات الطيران...