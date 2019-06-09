شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9 - 6 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 9-6-2019.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، أسمنت سيناء، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.1 مليون ورقة مالية بقيمة 347 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 4.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 817 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 247 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17244 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.545 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.89%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 5.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.64%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 5.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.37%

- غاز مصر بسعر إغلاق 68.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.10%

- مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية بسعر إغلاق 0.683 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.01%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 13.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.58%