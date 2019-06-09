شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: 60 طلبا لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تقدم 60 طلبا لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، و 896 طلبا مقدم لإجراء تعديلات أو عرض موقف لمشروعات قائمة.
وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة 1095 مشروع برأس مال 12.5 مليار دولار منها 2.12 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، بإجمالى استثمارات 26.2 مليار دولار، توفر 194 ألف فرصة عمل.
وخلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية إبريل لعام 2019، بلغ إجمالى الصادرات السلعية 8.3 مليار دولار، 4.8 مليار دولار صادرات خارجية، 6.1 مليار دولار إجمالى الصادرات السلعية، بإجمالى إيرادات 174.9 مليون دولار.
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