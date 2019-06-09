شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود كبير لأسهم قطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا 30.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2650.95 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 213.2 مليون سهم محققة ما قيمته 188.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2813 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 25 سهما، فيما انخفض 3 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 8.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، فقطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 10.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 3.09%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.04%.