شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف لينهي تداولات الخميس قبل الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.31 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 0.32 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.35 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.31 وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد