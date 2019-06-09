شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات الخميس قبل الماضي عند مستوى 1.03 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ومقتربا بذلك من هدفه السعري الأول عند 1.05 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.08 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.02 وبين مستوى المقاومة هو 1.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد