شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس قبل الماضي عند مستوى 5.02 درهم، وبدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 5 درهم، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4.92 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.00 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط