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شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس، حيث اغلق عند مستوى 0.711 درهم منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 0.73 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.65 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.73 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.69 وبين مستوى المقاومة هو 0.72 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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