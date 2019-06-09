شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يسجل اعلى مستوى في شهر -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس عند مستوى 0.792 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في شهر، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.78 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 0.81 درهم كمستوى اول ثم 0.84 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.77 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.77 وبين مستوى المقاومة هو 0.82 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد