شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس قبل الماضي منخفضا عند مستوى 4.37 درهم، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 4.47 درهم، ملامسا بذلك خط "Kijun Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 4.10 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 4.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.40 وبين مستوى المقاومة هو 4.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط