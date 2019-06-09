شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال اخر جلسة تداول وهي الخميس قبل الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.2 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 0.23 درهم كمستوى اول ثم 0.27 درهم كمستوى ثاني، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.19 وبين مستوى المقاومة هو 0.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد