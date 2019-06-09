شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس قبل الماضي عند مستوى 3.92 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 4 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.30 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.87 وبين مستوى المقاومة هو 3.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد