شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الخميس قبل الماضي منخفضا عند مستوى 4.47 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 4.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.60 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.49 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط