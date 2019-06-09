شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة الخميس قبل الماضي، حيث اغلق عند مستوى 16.30 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة وأيضا منذ بداية الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يحقق السهم ارتفاعات خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 16.80 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6 وبين مستوى المقاومة هو 16.7 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد