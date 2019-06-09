حظر العمل تحت أشعة الشمس 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السبت المقبل تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى 15 سبتمبر 2019، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة، مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية وسلامة صحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، خلال الفترة من 15 يونيو إلى نهاية 15 سبتمبر من كل عام ميلادي».

وأضاف أباالخيل أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وأشار إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا إلى اختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911 للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق معا للرصد.

حظر العمل تحت أشعة الشمس

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فترة الحظر:

من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3مساء

مدة الحظر:

من 15 يونيو 2019

حتى 15سبتمبر 2019

الاستثناءات:

العاملون في شركات النفط والغاز

عمال الصيانة للحالات الطارئة

العاملون في المناطق الباردة