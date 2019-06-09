تغريم مخالفي زراعة الأعلاف الخضراء 4 آلاف لكل هكتار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة المقبلة بإصدار عقوبات لمخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بغرامة تصل لـ4 آلاف ريال لكل هكتار مخالف، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440.

وحددت الوزارة ثلاثة نطاقات لمزارع الأعلاف الخضراء التي لم تلتزم بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شملت المزارع المسجلة التي لم تصدر لها رخصة لزراعة الأعلاف وتزرع الأعلاف، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه ستتم مخالفة كل هكتار يزرع بالأعلاف بدون رخصة زراعية بمبلغ 4000 ريال، حيث ستنفذ جولات ميدانية للمزارع المخالفة بناء على ضوابط آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي بدأ تطبيقها في 25 صفر 1440، مشددة على أنها ستوقع العقوبات على المخالفين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى تنفيذ جولة أولى للتصوير الفضائي للمزارع المحورية مع بداية تطبيق القرار، إضافة إلى جولة ثانية للمسح الجوي للتأكد من التزام المزارع بالضوابط، وتستعد لتنفيذ الجولة الثالثة من التصوير الفضائي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي خلال الشهر المقبل لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

تقسم إلى:

50 هكتارا وأقل:

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مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء

51 هكتارا وحتى 100 هكتار:

مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء

101 هكتار:

الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وشركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء

ضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

تشمل المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك) والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة