سبكيم تزود ساسرف بالهيدروجين لمدة 20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» اتفاقية مع شركة مصفاة أرامكو السعودية - شل «ساسرف» لإمدادها بغاز الهيدروجين لمدة 20 عاما.

Advertisements

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية «تداول» أمس، إن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 30 مايو الماضي، تأتي لتزويد ساسرف بغاز الهيدروجين اللازم لعمليات الإنتاج المستقبلية ابتداء من الربع الثاني من عام 2020 ولمدة 20 سنة.

وأشارت إلى أنه يتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية ابتداء من سنة 2020 أثر إيجابي على قوائم الشركة المالية.

وقال رئيس شركة سبكيم المهندس عبدالله السعدون إن هذه الاتفاقية هي نتيجة للتعاون المستمر بين الشركتين بعد توقيع اتفاقية التوريد الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2017. وستواصل الشركتان العمل على تطوير الفرص المتاحة للنمو والتكامل في المستقبل.