نائب يطالب بزيادة أجور ومعاشات رجال الشرطة

كتب محمد المنسى - محمد حسنى

طالب النائب أحمد الخشب، بضرورة النظر إلى أجور ومعاشات رجال الشرطة، نظرا لما يعانوه من متاعب ومجهود كبير في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بزيادة المعاشات بحد أدنى ١٥٠ للزيادة و٩٠٠ جنيه حدا أدنى للمعاش.

وأيد الخشب، في كلمته بالجلسة، زيادة المعاشات ليصل الحد الأدنى ٩٠٠ جنيه، موجها الشكر للحكومة ولجنة القوى العاملة التي أعدت تقرير مشروع القانون.

وقال إنه كان من الأفضل أن تنظر الحكومة أيضا لرجال الشرطة...