التضامن: ملتزمون بتطبيق أحكام القضاء بشأن علاوات أصحاب المعاشات الخمس

كتب محمد المنسي - محمد حسني أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، التزام الحكومة بتطبيق أحكام القضاء فيما يخص الخمس علاوت لأصحاب المعاشات، موضحة أنهم لجئوا إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتوجيه الحكومة بكيفية تنفيذه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة زيادة المعاشات السنوية، حيث أوضحت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أموال المعاشات أولوية، ووجه بتدشين لجنة دائمة مشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لحصر المديونية وإثباتها وأوشكا على الانتهاء منها. وأكدت الوزارة أنها خطوة كبيرة للبناء عليها لفض...

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