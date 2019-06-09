تعرف على أسعار ومواصفات أكثر سيارة SUV مبيعًا بمصر في 2019

كتب - محمود أمين:

حافظت سيارة هيونداي توسان التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، على مركزها بتصدر مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" SUV، منذ بداية 2019 الجاري وحتى شهر أبريل الماضي، ذلك بعد أن وصل إجمالي مبيعاتها 1981 وحدة، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وتراجعت أسعار توسان التي يتم استيرادها إلى مصر من دولة التشيك في يناير الماضي متأثرة بتطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وتبدأ الأسعار الرسمية لـ"هيونداي توسان" الجديدة من 445.000 جنيه وتصل إلى 550.000...